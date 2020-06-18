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Посол Британії закликала до неупередженого правосуддя в Україні

Четвер, 18 червня 2020, 14:57

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосили на необхідності неупередженого правосуддя в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сіммонс написала в Twitter.

"Правосуддя в Україні потрібно здійснювати неупереджено та незалежно. Це має вирішальне значення для нашої спільної мети - більш безпечного і процвітаючого майбутнього України", - написала Сіммонс.

Заклик посла, ймовірно, пов'язаний із сьогоднішнім судовим засіданням у справі п'ятого президента Петра Порошенка, якому мають обрати запобіжний захід.

Раніше посольство Канади застерегло Київ від реваншизму і втручання в судову систему.

Напередодні Європейська народна партія (ЄНП) висловила стурбованість через політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка. 

Раніше від політичного переслідування Порошенка застерегли провідні члени Європарламенту, які опікуються Україною, а також колишній президент Польщі Александр Квасневський.

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