Посол Британии призвал к беспристрастному правосудию в Украине

Посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркнули необходимость беспристрастного правосудия в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Симмонс написал в Twitter.

"Правосудие в Украине нужно осуществлять беспристрастно и независимо. Это имеет решающее значение для нашей общей цели - более безопасного и процветающего будущего Украины", - написала Симмонс.

Justice needs to be delivered impartially and independently in #Ukraine. This is crucial to our shared goal of a more secure and prosperous Ukrainian future.