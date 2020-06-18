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Посол Британии призвал к беспристрастному правосудию в Украине

Четверг, 18 июня 2020, 14:57

Посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркнули необходимость беспристрастного правосудия в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Симмонс написал в Twitter.

"Правосудие в Украине нужно осуществлять беспристрастно и независимо. Это имеет решающее значение для нашей общей цели - более безопасного и процветающего будущего Украины", - написала Симмонс.

Призыв посла, вероятно, связан с сегодняшним судебным заседанием по делу пятого президента Петра Порошенко, которому должны избрать меру пресечения.

Ранее посольство Канады предостерегло Киев от реваншизма и вмешательства в судебную систему.

Накануне Европейская народная партия (ЕНП) выразила обеспокоенность политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ранее от политического преследования Порошенко предостерегли ведущие члены Европарламента, которые занимаются Украиной, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.

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