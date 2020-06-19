Церква і Банк Англії вибачилися за історичні зв'язки з работоргівлею

Церква і Банк Англії вибачилися в четвер увечері за історичні зв'язки з работоргівлею, оскільки вікарії, єпископи і керівники банку отримували вигоду з торгівлі в XIX столітті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Банк Англії заявив, що забезпечить, аби зображення колишніх керівників, які були залучені до торгівлі рабами, не відображалися в його будівлях.

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Англіканська церква визнала, що володіння деякими її священниками і єпископами плантаціями з рабами є "джерелом сорому".

"Рабство та експлуатація не мають місця в суспільстві", - заявила прессекретар Англіканської церкви.

За даними видання, майже 100 священнослужителів отримали індивідуальну вигоду від рабства.

Крім того, база даних, зібрана Університетським коледжем Лондона, показує, що принаймні 11 колишніх управляючих Банку Англії та 16 директорів або скористалися компенсаціями після скасування рабства, або мали зв'язки з работоргівлею.

Тиск на компанії та уряди по всьому світу зростає через протести і заклики до подолання расової нерівності після смерті Джорджа Флойда в США минулого місяця.

Протестувальники, зокрема, розпочали "війну з пам’ятниками". Через це в Лондоні статую Вінстона Черчилля закрили щитами, щоб захистити її від потенційних збитків.

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