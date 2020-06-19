Церковь и Банк Англии извинились за исторические связи с работорговлей

Церковь и Банк Англии извинились в четверг вечером за исторические связи с работорговлей, поскольку викарии, епископы и руководители банка получали выгоду от торговли в XIX веке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Банк Англии заявил, что обеспечит, чтобы изображений бывших руководителей, которые были привлечены к торговле рабами, не было в его зданиях.

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Англиканская церковь признала, что владение некоторыми ее священниками и епископами плантациями с рабами – это "источник стыда".

"Рабство и эксплуатация не имеют места в обществе", - заявила пресс-секретарь Англиканской церкви.

По данным издания, около 100 священнослужителей получили индивидуальную выгоду от рабства.

Кроме того, база данных, собранная Университетским колледжем Лондона, показывает, что по крайней мере 11 бывших управляющих Банка Англии и 16 директоров или воспользовались компенсациями после отмены рабства, или имели связи с работорговлей.

Давление на компании и правительства по всему миру растет из-за протестов и призывы к преодолению расового неравенства после смерти Джорджа Флойда в США в прошлом месяце.

Протестующие, в частности, начали "войну с памятниками". Из-за этого в Лондоне статую Уинстона Черчилля закрыли щитами, чтобы защитить ее от потенциального ущерба.

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