Заместитель главы МИД, фигурирующий в деле Порошенко, попросил об отстранении

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок, фигурант дела Порошенко, заявил, что попросил отстранить его от должности с целью проведения прозрачного расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Порядочные прокуроры подсветили: генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам", - сообщил Божок в Twitter, добавив заявление с просьбой об отстранении, написанное на имя Кулебы.

Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедиктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка". Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги" попросив про відсторонення сам.👇 pic.twitter.com/SEnX8DyUXt — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020

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Напомним, Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

Божок заявил, что ГБР повторно сообщило ему о подозрении после того, как суд признал, что к полномочиям президента относятся назначение на должности и освобождение от должностей, в том числе председателя, первого заместителя и заместителя председателя СВР.