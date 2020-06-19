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Заместитель главы МИД, фигурирующий в деле Порошенко, попросил об отстранении

Пятница, 19 июня 2020, 12:46

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок, фигурант дела Порошенко, заявил, что попросил отстранить его от должности с целью проведения прозрачного расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Порядочные прокуроры подсветили: генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам", - сообщил Божок в Twitter, добавив заявление с просьбой об отстранении, написанное на имя Кулебы.

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Напомним, Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

Божок заявил, что ГБР повторно сообщило ему о подозрении после того, как суд признал, что к полномочиям президента относятся назначение на должности и освобождение от должностей, в том числе председателя, первого заместителя и заместителя председателя СВР.

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МИД Порошенко
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