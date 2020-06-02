В Британии хотят договориться с ЕС по соглашению о Brexit до осени – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в июне провести переговоры по Brexit с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

При этом официальные лица Великобритании предупреждают Джонсона о необходимости достичь соглашения до осени. "Нам нужно широкое соглашение до конца лета. Мы не можем вести этот разговор еще и в сентябре или октябре", - сказал собеседник издания.

Отмечается, что в офисе британского премьера считают план Европейского Союза по созданию единой нормативно-правовой базы "новым и несбалансированным".

Ранее Дэвид Фрост, главный переговорщик Великобритании по делам Brexit, исключил любое продолжение переходного периода Brexit после 31 декабря этого года.

В Европейском Союзе считают, что достичь соглашения по Brexit с Великобританией до конца года будет "очень трудно, но возможно".

Переговоры о новом соглашении, охватывающее все - от торговли и рыболовства до безопасности - зашли в тупик еще до того, как был установлен ключевой срок - конец июня, когда блок и Лондон должны были оценить достигнутый прогресс.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.