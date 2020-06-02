Мальта відкриє вільний в'їзд громадянам 19 країн і територій

Мандрівникам, які прибувають з 19 європейських країн і територій, які вважаються "безпечними", не доведеться здавати тести на COVID-19 або проходити карантин по прибутті до Мальти у наступному місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

До країн, які на Мальті вважаються безпечними, належать Ісландія, Словаччина, Кіпр, Литва, Ізраїль, Норвегія, Швейцарія, Естонія, Данія, Угорщина, Австрія, Люксембург, Німеччина, Чехія, Фінляндія, Ірландія і Латвія.

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Також у список увійшли італійські острови Сицилія і Сардинія, але не материкова Італія. Примітно, що серед країн відсутня Британія, звідки на Мальту прибуває левова частка туристів.

Аеропорт Мальти планує знову відкритися для пасажирських рейсів 1 липня - майже через три місяці після того, як він був закритий через поширення коронавирусной інфекції.

Список "безпечних коридорів" буде застосовуватися тільки до прямих рейсів між районами, які вважаються безпечними, і щодо людей, які провели там попередні чотири тижні.

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Виступаючи в понеділок увечері, прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела зазначив, що рейси можуть бути відновлені також до інших країн, яких немає у цьому списку. Однак мандрівники звідти будуть змушені відбути обов'язковий карантин.

Нагадаємо, напередодні аеропорт "Київ" повідомив про відновлення рейсів до ЄС вже з 16 червня.

Кордони ЄС залишаються закритими для несуттєвих поїздок громадян з третіх країн до 15 червня.

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