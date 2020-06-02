Мальта откроет свободный въезд гражданам 19 стран и территорий

Путешественникам, прибывающим из 19 европейских стран и территорий, которые считаются "безопасными", не придется сдавать тесты на COVID-19 или проходить карантин по прибытии на Мальту в следующем месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

К странам, которые на Мальте считаются безопасными, относятся Исландия, Словакия, Кипр, Литва, Израиль, Норвегия, Швейцария, Эстония, Дания, Венгрия, Австрия, Люксембург, Германия, Чехия, Финляндия, Ирландия и Латвия.

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Также в список вошли итальянские острова Сицилия и Сардиния, но не материковая Италия. Примечательно, что среди стран отсутствует Великобритания, откуда на Мальту прибывает львиная доля туристов.

Аэропорт Мальты планирует снова открыться для пассажирских рейсов 1 июля - почти через три месяца после того, как он был закрыт из-за распространения коронавирусной инфекции.

Список "безопасных коридоров" будет применяться только к прямым рейсов между районами, которые считаются безопасными, и в отношении людей, которые провели там предыдущие четыре недели.

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Выступая в понедельник вечером, премьер-министр Мальты Роберт Абела отметил, что рейсы могут быть восстановлены также в другие страны, которых нет в этом списке. Однако путешественники оттуда будут вынуждены отбыть обязательный карантин.

Напомним, накануне аэропорт "Киев" сообщил о возобновлении рейсов в ЕС уже с 16 июня.

Границы ЕС остаются закрытыми для несущественных поездок граждан из третьих стран до 15 июня.

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