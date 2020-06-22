Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Грузії у першому читанні схвалив зміни до Конституції щодо виборів

МЗС створило онлайн-мапу про "посткоронавірусні" правила подорожей для українців

"Треба просто менше тестувати": Трамп придумав, як покращити статистику епідемії в США

У Нідерландах відновлюються слухання у справі MH17






У німецькому Геттінгені після сутичок додаткові сили поліції підтримують карантин у 18-поверхівці

Понеділок, 22 червня 2020, 15:49

До німецького міста Геттінген надіслали додаткові підрозділи поліції для підтримання коронавірусного карантину в одній із багатоповерхівок, де на вихідних спалахнули сутички.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Карантин був введений у четвер після того, як двоє мешканців здали позитивні тести на коронавірус. До п’ятниці у 120 людей виявили зараження.

Загалом 700 людей помістили в карантин минулого тижня, але близько 200, які на вихідних намагалися вийти, влаштували сутички з поліцією. Мешканці закидали поліцію феєрверками, пляшками та металевими брусками, заявили місцеві чиновники.

Читайте також
У німецькому Штутгарті - вуличні заворушення, постраждали більше 10 поліцейських

Мешканцям дозволять залишити 18-поверхову будівлю тільки за умови двох негативних тестів. Місцеві чиновники посилаються на проблеми з комунікацією, оскільки багато мешканців не розуміють необхідності проведення другого тесту.

На місці працюють перекладачі, а інформація німецькою та румунською мовами зараз надсилається тим, хто цього потребує.

Чиновники Геттінгена кажуть, що у будівлі проживає більше людей, ніж вона розрахована: квартири мають площу лише від 19 до 39 квадратних метрів, а в деяких сім’ях четверо дітей.

Як повідомлялося раніше, на карантин закрили також кількасот квартир у берлінському районі Нойкельн після того, як в одному з кварталів 57 осіб заразилися коронавірусом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Німеччина Карантин
powered by lun.ua