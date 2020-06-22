У німецькому Геттінгені після сутичок додаткові сили поліції підтримують карантин у 18-поверхівці

До німецького міста Геттінген надіслали додаткові підрозділи поліції для підтримання коронавірусного карантину в одній із багатоповерхівок, де на вихідних спалахнули сутички.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Карантин був введений у четвер після того, як двоє мешканців здали позитивні тести на коронавірус. До п’ятниці у 120 людей виявили зараження.

Загалом 700 людей помістили в карантин минулого тижня, але близько 200, які на вихідних намагалися вийти, влаштували сутички з поліцією. Мешканці закидали поліцію феєрверками, пляшками та металевими брусками, заявили місцеві чиновники.

Мешканцям дозволять залишити 18-поверхову будівлю тільки за умови двох негативних тестів. Місцеві чиновники посилаються на проблеми з комунікацією, оскільки багато мешканців не розуміють необхідності проведення другого тесту.

На місці працюють перекладачі, а інформація німецькою та румунською мовами зараз надсилається тим, хто цього потребує.

Чиновники Геттінгена кажуть, що у будівлі проживає більше людей, ніж вона розрахована: квартири мають площу лише від 19 до 39 квадратних метрів, а в деяких сім’ях четверо дітей.

Як повідомлялося раніше, на карантин закрили також кількасот квартир у берлінському районі Нойкельн після того, як в одному з кварталів 57 осіб заразилися коронавірусом.