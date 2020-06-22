В немецком Геттингене после стычек новые силы полиции поддерживают карантин в 18-этажке

В немецкий город Геттинген прислали дополнительные подразделения полиции для поддержания коронавирусного карантина в одной из многоэтажек, где на выходных вспыхнули стычки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Карантин был введен в четверг после того, как двое жителей сдали положительные тесты на коронавирус. До пятницы у 120 человек обнаружили заражения.

В целом 700 человек поместили в карантин на прошлой неделе, и около 200, которые на выходных пытались выйти, устроили столкновения с полицией. Жители забросали полицию фейерверками, бутылками и металлическими брусками, заявили местные чиновники.

Жителям разрешат покинуть 18-этажное здание только при условии двух отрицательных тестов. Местные чиновники ссылаются на проблемы с коммуникацией, поскольку многие жители не понимают необходимости проведения второго теста.

На месте работают переводчики, а информация на немецком и румынском языках сейчас направляется тем, кто в этом нуждается.

Чиновники Геттингена говорят, что в здании проживает больше людей, чем оно рассчитано: квартиры имеют площадь всего от 19 до 39 квадратных метров, а в некоторых семьях четверо детей.

Как сообщалось ранее, на карантин закрыли также несколько сотен квартир в берлинском районе Нойкёльн после того, как в одном из кварталов 57 человек заразились коронавирусом.