Британія готується скасувати карантин для мандрівників з деяких країн Європи – ЗМІ

Уряд Британії готує список країн, для мандрівників з яких буде скасовано вимогу про обов’язковий 14-денний карантин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

За інформацією агентства, до цього списку потраплять більшість країн Західної Європи, зокрема Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Греція та Туреччина.

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Обмеження не планують скасовувати для мандрівників з Португалії, у зв’язку зі спалахом коронавірусу в агломерації Лісабона, а також для Швеції.

Деталі мають оголосити наступними вихідними.

Нагадаємо, Британія з 8 червня запровадила вимогу про обов’язкову 14-денну самоізоляцію для всіх, хто прибуває на територію країни. Винятки поширюються лише на деякі категорії мандрівників.

Представники транспортної і туристичної галузі жорстко критикували це рішення. Близько 200 фірм, дотичних до туристичного бізнесу, зверталися з листом до міністра внутрішніх справ з проханням відмовитися від цього кроку і зробити виняток для мандрівників країн із безпечнішою епідемічною ситуацією.

У середині червня в уряді вже заявляли, що можуть переглянути діючі вимоги.