В Дании признали виновным в шпионаже в пользу Ирана гражданина Норвегии, выходца из Ирана

В Дании суд признал виновным в шпионаже в пользу Ирана гражданина Норвегии, выходца из Ирана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

В пятницу, 26 июня, городской суд Роскилле, недалеко от столицы Копенгагена, признал виновным в шпионаже в пользу Ирана и помощи в подготовке убийства 40-летнего гражданина Норвегии родом из Ирана. Его имя не раскрывают, заседание проходило за закрытыми дверями.

Как установило следствие, мужчина в течение 25-27 сентября 2018 года собирал информацию о другом гражданине Ирана, который в настоящее время проживает в Дании.

Информацию мужчина передавал сотруднику спецслужб Ирана. Доказательством этого является их переписки в мессенджерах.

Суд отмечает, что мужчина должен был быть осведомлен о незаконности его работы в пользу иранских спецслужб, за что законодательство Дании предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Также, утверждает суд, мужчине было известно о том, что его действия помогли иранским спецслужбам спланировать покушение на убийство.

Обвиняемый не признал свою вину и отказывался свидетельствовать во время заседаний.