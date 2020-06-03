Трюдо мовчав 20 секунд після запитання про Трампа і заворушення у США

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції досить довго обдумував відповідь, перш ніж висловитися щодо реакції президента Дональда Трампа на протести, що охопили США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Довге мовчання Трюдо настало, коли репортер попросив його прокоментувати погрози Трампа використати збройні сили для придушення насильства.

Коли він врешті-решт заговорив, канадський лідер уникав прямих згадок реакції Трампа на протести і навіть не називав його.

"Ми всі з жахом і побоюваннями спостерігаємо за тим, що відбувається в Сполучених Штатах. Настав час об'єднати людей, прийшов час слухати, це час, щоб дізнатися, що несправедливість триває, незважаючи на прогрес протягом багатьох років і десятиліть", - сказав Трюдо, додавши, що його країна також повинна боротися з дискримінацією.

Напередодні Трамп вже закликав ввести у Нью-Йорк сили національної гвардії, але губернатор Ендрю Куомо поки не дав на це згоди.

Як відомо у США не стихають протести проти расизму і поліцейської жорстокості. В десятках міст запровадили комендантську годину, щоб зупинити пограбування і вандалізм.

Нагадаємо, поліція в США застосувала гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому, щоб очистити територію від демонстрантів, і дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

Детальніше читайте у статті: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США