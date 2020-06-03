Трюдо молчал 20 секунд после вопроса о Трампе и беспорядках в США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции достаточно долго обдумывал ответ, прежде чем высказаться по поводу реакции президента Дональда Трампа на протесты, охватившие США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Долгое молчание Трюдо наступило, когда репортер попросил его прокомментировать угрозы Трампа использовать вооруженные силы для подавления насилия.

Когда он в конце концов заговорил, канадский лидер избегал прямых упоминаний реакции Трампа на протесты и даже не называл его.

"Мы все с ужасом и опасениями наблюдаем за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Пришло время объединить людей, пришло время слушать, пришло время узнать, что несправедливость продолжается, несмотря на прогресс в течение многих лет и десятилетий", - сказал Трюдо, добавив, что его страна также должна бороться с дискриминацией.

Накануне Трамп уже призвал ввести в Нью-Йорк силы национальной гвардии, но губернатор Эндрю Куомо пока не дал на это согласия.

Как известно в США не стихают протесты против расизма и полицейской жестокости. В десятках городов ввели комендантский час, чтобы остановить грабежи и вандализм.

Напомним, полиция в США применила резиновые пули и слезоточивый газ у Белого дома, чтобы очистить территорию от демонстрантов, и позволить президенту Дональду Трампу выступить с речью.

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