Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство с 5 июня запустит внутренние авиаперелеты, с 15 июня - международное авиасообщение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс Україна".

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня зарубежное авиасообщение, а также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений", - сказал он.

Как сообщалось, министры внутренних дел стран ЕС 5 июня проведут видеоконференцию, на которой будет обсуждаться вопрос постепенной отмены внутреннего пограничного контроля и передвижения граждан третьих стран.

Полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего ее заменят "пострановыми" ограничениями. Будет ли в списке "разрешенных" стран Украина, пока неизвестно.

Напомним, ранее аэропорт "Киев" сообщил о возобновлении рейсов в ЕС уже с 16 июня.

О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич.

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