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Іспанія уточнила кількість померлих за останні 7 днів: майже удвічі більше

Середа, 3 червня 2020, 19:37

В Іспанії уточнили оприлюдені раніше дані щодо кількості померлих від коронавірусу за останні 7 днів, ця цифра зросла майже вдвічі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Міністерство охорони здоров’я уточнило дані про кількість померлих від коронавірусу за останні 7 днів. Ця цифра зросла з 34 – оприлюдненої у понеділок – до 63. Це пояснюють затримкою інформації з одного з регіонів.

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За останню добу, за даними міністерства, помер лише один хворий, тоді як попередні два дні, вперше з початку епідемії, не зареєстрували жодної смерті.

Водночас, дані з регіонів ставлять цю інформацію під сумнів. Зокрема, міністр охорони здоров'я іспанського регіону Кастілія-і-Леон заявила, що її регіон за добу передав інформацію про смерть в лікарні двох пацієнтів з коронавірусом, а також була інформація про п'ять померлих в Кастілья-ла-Манчі і трьох померлих в Астурії.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом за  добу зросла на 219, що суттєво більше, ніж 137 вчора. З початку епідемії, в Іспанії зареєстрували вже 240 326 підтверджених випадків коронавірусу та 27 128 смертей.

Як повідомлялося раніше, Іспанія може відкритися для туристів з деяких країн, які впорались з коронавірусом, починаючи з 22 червня. 

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