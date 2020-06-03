Іспанія уточнила кількість померлих за останні 7 днів: майже удвічі більше

В Іспанії уточнили оприлюдені раніше дані щодо кількості померлих від коронавірусу за останні 7 днів, ця цифра зросла майже вдвічі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Міністерство охорони здоров’я уточнило дані про кількість померлих від коронавірусу за останні 7 днів. Ця цифра зросла з 34 – оприлюдненої у понеділок – до 63. Це пояснюють затримкою інформації з одного з регіонів.

За останню добу, за даними міністерства, помер лише один хворий, тоді як попередні два дні, вперше з початку епідемії, не зареєстрували жодної смерті.

Водночас, дані з регіонів ставлять цю інформацію під сумнів. Зокрема, міністр охорони здоров'я іспанського регіону Кастілія-і-Леон заявила, що її регіон за добу передав інформацію про смерть в лікарні двох пацієнтів з коронавірусом, а також була інформація про п'ять померлих в Кастілья-ла-Манчі і трьох померлих в Астурії.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом за добу зросла на 219, що суттєво більше, ніж 137 вчора. З початку епідемії, в Іспанії зареєстрували вже 240 326 підтверджених випадків коронавірусу та 27 128 смертей.

Як повідомлялося раніше, Іспанія може відкритися для туристів з деяких країн, які впорались з коронавірусом, починаючи з 22 червня.