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Испания уточнила количество умерших за последние 7 дней: вдвое больше

Среда, 3 июня 2020, 19:37

В Испании уточнили опубликованные ранее данные о количестве умерших от коронавируса за последние 7 дней, эта цифра выросла почти вдвое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на  El Pais.

Министерство здравоохранения уточнило данные о количестве умерших от коронавируса за последние 7 дней. Эта цифра выросла с 34 - обнародованной в понедельник - до 63. Это объясняют задержкой информации с одного из регионов.

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За последние сутки, по данным министерства, умер только один больной, тогда как предыдущие два дня, впервые с начала эпидемии, не зарегистрировали ни одной смерти.

В то же время, данные из регионов ставят эту информацию под сомнение. В частности, министр здравоохранения испанского региона Кастилия и Леон заявила, что ее регион за сутки передал информацию о смерти в больнице двух пациентов с коронавируса, а также была информация о пяти умерших в Кастилья-Ла-Манче и трех умерших в Астурии.

Число подтвержденных заражений коронавирусом за последние сутки выросло на 219, что существенно больше, чем 137 вчера. С начала эпидемии, в Испании зарегистрировали 240 326 подтвержденных случаев коронавируса и 27 128 смертей.

Как сообщалось ранее, Испания может открыться для туристов из некоторых стран, которые преодолели эпидемию, начиная с 22 июня.

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