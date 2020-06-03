У Франції вважають, що ситуація, яка призвела до виключення РФ з G7, не змінилася, але "потрібно шукати шляхи діалогу".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела у Єлисейському палаці.

"Росія була виключена з G7 з чітких причин, і зараз ми не бачимо, щоб ситуація змінилася, - зазначив співрозмовник агентства. – Але – і це є думкою президента та інших міжнародних партнерів – потрібно шукати шляхи діалогу з Росією… Є різні способи це робити".

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Співрозмовник агентства також зазначив, що у нього не склалося враження, що Росія особливо прагне повернутися до "Великої сімки".

Він додав, що "у будь-якому випадку для цього потрібна спільна точка зору лідерів "Великої сімки", і, як відомо, такого консенсусу немає".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп відклав саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також запропонував розширити список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті Групи семи.

Проти пропозиції Трампа виступила Велика Британія, допустивши, втім, можливість запрошення Росії як гостя. Проти висловилися також прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель та Німеччина.