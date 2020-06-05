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Меркель прокоментувала вбивство у США і ухилилась від питання про дії Трампа

П'ятниця, 5 червня 2020, 08:27

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вбивство Джорджа Флойда, чия смерть під час затримання поліцією викликала хвилю протестів в США, було "дуже і дуже страшним" і закликала до примирення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Що я вимагаю від політики, так це щоб вона намагалася об'єднати людей і примирити їх. Расизм - це щось жахливе", - сказала Меркель, додавши, що вірить в те, що демократична система США впорається з важкою ситуацією.

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Агентство DPA зазначає, що Меркель ухильно відповіла на питання про те, чи несе президент Дональд Трамп відповідальність за насильство з боку поліції і расизм в Сполучених Штатах.

"Я вважаю, що його стиль керівництва є суперечливим", - сказала Меркель.

На питання, чи довіряє вона Трампу, Меркель відповіла: "Я працюю з обраними президентами світу. І, звичайно, це стосується американського президента. І я сподіваюся, що країну можна умиротворити".

Як відомо у США не стихають протести проти расизму і поліцейської жорстокості. В десятках міст запровадили комендантську годину, щоб зупинити пограбування і вандалізм.

Низка протестів відбулися також у країнах Європи – Британії, Данії, Нідерландах.

2 червня понад 20 тисяч людей зібралися у Парижі на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.

Тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі, після чого уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн, зважаючи на епідемію. 

Детальніше читайте у статті: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США

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США Меркель
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