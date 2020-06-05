Меркель прокомментировала убийство в США и уклонилась от вопроса о действиях Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что убийство Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицией вызвала волну протестов в США, было "очень и очень страшным" и призвала к примирению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Что я требую от политики, так это чтобы она пыталась объединить людей и примирить их. Расизм - это нечто ужасное", - сказала Меркель, добавив, что верит в то, что демократическая система США справится с трудной ситуацией.

Агентство DPA отмечает, что Меркель уклончиво ответила на вопрос о том, несет ли президент Дональд Трамп ответственность за насилие со стороны полиции и расизм в Соединенных Штатах.

"Я считаю, что его стиль руководства является противоречивым", - сказала Меркель.

На вопрос, доверяет ли она Трампу, Меркель ответила: "Я работаю с избранными президентами мира. И, конечно, это касается американского президента. И я надеюсь, что страну можно умиротворить".

Как известно, в США не стихают протесты против расизма и полицейской жестокости. В десятках городов ввели комендантский час, чтобы остановить грабежи и вандализм.

Ряд протестов прошли также в странах Европы – Великобритании, Дании, Нидерландах.

2 июня более 20 тысяч людей собрались в Париже на демонстрацию, чтобы почтить память темнокожего француза Адамы Траоре, который погиб во время полицейской операции 2016 года. Его смерть некоторые сравнивают со смертью Джорджа Флойда в США.

Тысячи людей вышли на протест в Стокгольме, после чего правительство Швеции призвало своих граждан протестовать онлайн, учитывая эпидемию.

Подробнее читайте в статье: "Начнется мародерство - начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США.