Швейцарія перенесла відкриття кордонів з ЄС на ближчу дату

Швейцарія змістила дату відкриття кордонів з країнами ЄС на 15 червня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Уряд Швейцарії вирішив змістити дату відкриття кордонів для громадян країн ЄС та Шенгенської зони на 15 червня.

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Спершу планувалося, що 15 червня країна відкриє кордони лише з трьома своїми сусідами – Німеччиною, Австрією та Францією, а рештою – з 6 липня.

Однією з причин рішення стали прохання єдиного сусіда Швейцарії, який не потрапив до цього списку – Італії.

Нагадаємо, 3 червня Італія відкрила кордони для усіх своїх сусідів та попросила про взаємні кроки.

Як повідомлялося раніше, з 6 червня Швейцарія планує знову дозволити публічні та приватні заходи за участю до 300 осіб і звичайні зібрання до 30 осіб .

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