Швейцария перенесла открытие границ с ЕС на более близкую дату

Швейцария сместила дату открытия границ со странами ЕС на 15 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Правительство Швейцарии решил сместить дату открытия границ для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны на 15 июня.

Изначально планировалось, что 15 июня страна откроет границы только с тремя своими соседями - Германией, Австрией и Францией, а остальным - с 6 июля.

Одной из причин решения стали просьбе одного соседа Швейцарии, который не попал в этот список - Италии.

Напомним, с 3 июня Италия открыла границы для всех своих соседей и попросила о взаимных шагах.



Как сообщалось ранее, с 6 июня Швейцария планирует снова разрешить публичные и частные мероприятия с участием до 300 человек и обычные собрания до 30 человек.

Читайте также: Шенген готовят к открытию: как в ЕС меняют правила для туристов-иностранцев.