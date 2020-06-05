На Кіпрі після першого дня "нульової" статистики – нові хворі
На Кіпрі, який вчора вперше з початку епідемії не зареєстрував нових заражень, виявили ще 2 випадки коронавірусу.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Times, такі дані оприлюднили органи охорони здоров’я.
На Кіпрі знову виявили два випадки коронавірусу, після того, як вчора країна вперше з початку епідемії не зареєструвала жодного нового хворого.
Один з цих випадків виявили у громадянина, який повернувся з-за кордону.
Таким чином, кількість підтверджених випадків з початку епідемії зросла до 960. Померли за час епідемії 17 осіб.
Нагадаємо, у середу Кіпр, який посилено готується до туристичного сезону, на три тижні прискорив зняття більшої частини коронавірусних обмежень, що залишилися в країні. З 9 червня зможуть відкритися торгові центри, аеропорти і внутрішні зони відпочинку готелів, бари і ресторани, театри і кінотеатри просто неба.
Своє рішення влада пояснює незмінно низьким рівнем поширення інфекції з моменту скасування 4 травня наказу про обмеження виходу з дому.
Кіпр вирішив у червні почати приймати туристів з 19 країн, але з результатами тестів на коронавірус.
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