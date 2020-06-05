На Кипре после первого дня "нулевой" статистики - новые случаи

На Кипре, который вчера впервые с начала эпидемии не зарегистрировал новых заражений, снова обнаружили 2 случая коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Times, такие данные обнародовали органы здравоохранения.

На Кипре снова обнаружили два случая коронавируса, после того, как вчера страна впервые с начала эпидемии не зарегистрировала ни одного нового больного.

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Один из заболевших - гражданин, который вернулся из-за границы.

Таким образом, количество подтвержденных случаев с начала эпидемии выросла до 960. Умерли за время эпидемии 17 человек.

Напомним, в среду Кипр, который усиленно готовится к туристическому сезону на три недели ускорил снятие большей части коронавирусных оставшихся ограничений в стране. С 9 июня смогут открыться торговые центры, аэропорты и внутренние зоны отдыха отелей, бары и рестораны, театры и кинотеатры под открытым небом.

Свое решение власти объясняют неизменно низким уровнем распространения инфекции с момента отмены 4 мая приказа об ограничении выхода из дома.

Кипр решил в июне начать принимать туристов из 19 стран, но с результатами тестов на коронавирус.

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