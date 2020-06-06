Литва оновила список країн Шенгену, з яких обмежує чи забороняє в’їзд

Литва оновила список країн, звідки в’їзд для іноземців повністю заборонений, та країн, звідки в’їхати можливо за умови 14-денної самоізоляції.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це сьогодні оголосило міністерство охорони здоров’я.

Новий список діятиме з 8 до 14 червня, а далі буде переглянутий залежно від розвитку ситуації.

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Наразі в’їзд для нелитовських громадян повністю заборонений зі Швеції, Британії та Португалії через ситуацію з коронавірусом у цих країнах.

За умови 14-денної самоізоляції, можливо в’їхати з Бельгії та Ірландії. Раніше Бельгія також була у списку країн, звідки іноземним громадянам в’їзд заборонено.

Що стосується громадян Литви, вони можуть повернутися додому без винятків, але у разі прибуття із зазначених країн зобов’язані відбути 14-денну самоізоляцію.

У міністерстві зазначили, що якщо людина повертається через країни більшого ризику транзитом, але їде з країни, звідки можна в’їхати без самоізоляції – до неї ця вимога не застосовується, якщо будуть надані докази, що це справді був проїзд транзитом.

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Водночас, це не поширюється мандрівників, які їдуть через територію Швеції – навіть якщо вони повертаються з Норвегії чи Данії.

Нагадаємо, Литва з 1 червня відкрила свої кордони для громадян з країн ЄС та Шенгенської зони, але деяким приїжджим доведеться обов’язково провести в ізоляції 14 днів.

Це обмеження передбачається для тих, хто подорожує з країн, де за останні 14 днів на 100 тисяч жителів було зафіксовано 15-25 випадків коронавірусу (COVID-19).

Якщо кількість випадків за два тижні була меншою, то мандрівникам ізолюватися не доведеться.

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