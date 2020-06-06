Литва обновила список стран Шенгена, из которых въезд ограничен или запрещен

Литва обновила список стран ЕС и Шенгенской зоны, откуда въезд для иностранцев полностью запрещен, и стран, откуда въехать возможно при условии 14-дневного самоизоляции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сегодня объявило министерство здравоохранения.

Новый список будет действовать с 8 до 14 июня, а дальше будет пересмотрен в зависимости от развития ситуации.

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Сейчас въезд для нелитовских граждан полностью запрещен из Швеции, Великобритании и Португалии из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.

При условии 14-дневной самоизоляции, возможно въехать из Бельгии и Ирландии. Ранее Бельгия также была в списке стран, откуда иностранным гражданам въезд запрещен.

Что касается граждан Литвы, они могут вернуться домой без исключений, но в случае прибытия из указанных "стран риска" должны отбыть 14-дневную самоизоляцию.

В министерстве отметили, что если человек возвращается через страну большего риска транзитом, но из страны, откуда можно въехать без самоизоляции - это требование не применяется, если будут предоставлены доказательства, что это был проезд транзитом.

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Это исключение не распространяется путешественников, которые едут через территорию Швеции - даже если они возвращаются из Норвегии или Дании.

Напомним, Литва с 1 июня открыла свои границы для граждан из стран ЕС и Шенгенской зоны, но некоторым приезжим придется обязательно провести в изоляции 14 дней.

Это ограничение предусматривается для тех, кто путешествует из стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей было зафиксировано 15-25 случаев коронавируса (COVID-19).

Если количество случаев за две недели была меньшим, то путешественникам изолироваться не придется.

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