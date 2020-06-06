Ватикан заарештував підозрюваного у справі щодо закупівлі елітної нерухомості

У Ватикані за підозрою у зловживаннях заарештували брокера, що допомагав Святому Престолу придбати нерухомість у Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Увечері 3 червня у Ватикані заарештували брокера Джанлуїджі Торці, який був посередником Святого Престолу у справі купівлі-продажу об’єкта нерухомості у Лондоні.

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Мандат на затримання видало Бюро промоутера справедливості Ватиканського трибуналу після допиту Торці у присутності його адвокатів.

"Обвинувачений підозрюється у випадках вимагання, незаконного присвоєння коштів, шахрайства з обтяжуючими ознаками та відмивання грошей. Йдеться про злочини, за які ватиканське законодавство передбачає покарання аж до 12 років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Ватикану.

Зараз підозрюваного утримують у приміщеннях при казармі корпусу жандармерії.

Як повідомляє ВВС, йдеться про зловживання на суми до 200 млн доларів США.

Будівля, яку допомагав придбати Торці, розташована в елітному районі Лондона Челсі. За неї заплатили церковними коштами через Державний секретаріат. Як з’ясувалося, ціна була суттєво завищена.

Розслідування цієї справи триває ще з осені 2019 року.

Нагадаємо, декілька днів тому Папа Римський Франциск затвердив радикально нові правила закупівель і витрат у Ватикані, покликані скоротити витрати, забезпечити прозору конкуренцію і знизити ризик корупції при укладанні контрактів.