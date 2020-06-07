У Берліні затримали майже сотню осіб після демонстрації проти расизму

У ніч на неділю, 7 червня, поліцейські у Берліні затримали 93 особи під час сутичок, що сталися після мирної демонстрації проти расизму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Захід завершився передчасно через велику кількість людей. В акції на Александерплац взяли участь 15 тисяч осіб, за порядком стежили 800 правоохоронців.

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Після завершення заходу там залишилися кілька сотень людей. За даними поліції, після того, як було затримано чоловіка за пошкодження службової машини, з натовпу в них і в перехожих поблизу полетіли каміння та пляшки.

Внаслідок сутичок 28 поліцейських отримали легкі поранення, трьом з них знадобилася медична допомога у лікувальних закладах. Також було поранено фотографа.

Крім німецької столиці, демонстрації проти расизму напередодні пройшли у Кельні, Мюнхені, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті, Дюссельдорфі та інших німецьких містах.

Нагадаємо, 14 поліцейських отримали поранення під час антирасистських протестів у центрі Лондона в суботу.

Раніше уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн після того, як тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі проти расизму та насильства в США.



