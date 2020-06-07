В Берлине задержали почти сотню человек после демонстрации против расизма
В ночь на воскресенье, 7 июня, полицейские в Берлине задержали 93 человека во время столкновений, произошедших после мирной демонстрации против расизма.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Мероприятие завершилось преждевременно из-за большого количества людей. В акции на Александерплац приняли участие 15 тысяч человек, за порядком следили 800 правоохранителей.
После завершения мероприятия там остались несколько сотен человек. По данным полиции, после того, как был задержан мужчина за повреждение служебной машины, из толпы в них и в прохожих вблизи полетели камни и бутылки.
В результате столкновений 28 полицейских получили легкие ранения, троим из них потребовалась медицинская помощь в лечебных учреждениях. Также был ранен фотограф.
Кроме немецкой столицы, демонстрации против расизма накануне прошли в Кельне, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Дюссельдорфе и других немецких городах.
Напомним, 14 полицейских получили ранения во время антирасистских протестов в центре Лондона в субботу.
Ранее правительство Швеции призвало своих граждан протестовать онлайн после того, как тысячи людей вышли на протест в Стокгольме против расизма и насилия в США.