В Берлине задержали почти сотню человек после демонстрации против расизма

В ночь на воскресенье, 7 июня, полицейские в Берлине задержали 93 человека во время столкновений, произошедших после мирной демонстрации против расизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Мероприятие завершилось преждевременно из-за большого количества людей. В акции на Александерплац приняли участие 15 тысяч человек, за порядком следили 800 правоохранителей.

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После завершения мероприятия там остались несколько сотен человек. По данным полиции, после того, как был задержан мужчина за повреждение служебной машины, из толпы в них и в прохожих вблизи полетели камни и бутылки.

В результате столкновений 28 полицейских получили легкие ранения, троим из них потребовалась медицинская помощь в лечебных учреждениях. Также был ранен фотограф.

Кроме немецкой столицы, демонстрации против расизма накануне прошли в Кельне, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Дюссельдорфе и других немецких городах.

Напомним, 14 полицейских получили ранения во время антирасистских протестов в центре Лондона в субботу.

Ранее правительство Швеции призвало своих граждан протестовать онлайн после того, как тысячи людей вышли на протест в Стокгольме против расизма и насилия в США.