У Данії дозволили збиратися групами до 50 осіб і відкрили спортзали та басейни

Данія оголосила про черговий етап ослаблення карантинних заходів, дозволивши збиратися групами до 50 осіб, і відкрити фітнес-центри і басейни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Відкриття спортивних залів і басейнів відбулося в рамках угоди, досягнутої політичними партіями Данії в суботу ввечері в зв'язку з так званої "фазою 3" відкриття країни.

"Багато людей сумували за своїми спортивними і груповими захопленнями. На щастя, зараз ми знаходимося в стані, коли ризик зараження знаходиться під таким контролем, що ми можемо дати їм дозвіл відкриття", - сказала міністр культури Джой Могенсен.

У неділю уряд Данії опублікував новий набір керівних принципів щодо спорту на відкритому повітрі і спортивних змагань в приміщенні, а також інших видів діяльності, які дозволять аматорським командам по футболу і гандболу знову грати на змаганнях.

Учасники повинні приділяти особливу увагу миттю рук і тримати дистанцію, а в спорті, який включає "важкий видих", гравці повинні намагатися триматися на відстані не менше двох метрів один від одного.

По можливості учасники повинні привезти своє обладнання. Якщо це неможливо (наприклад, для м'ячів, використовуваних в гандболі), обладнання слід часто мити.

Плавальні басейни повинні обмежувати кількість плавців, щоб кожен міг мати мінімум 4 квадратних метри води для себе.

8 липня в Данії будуть дозволені збори груп чисельністю до 100 осіб, а 8 серпня їх число збільшиться до 200.

Нагадаємо, Данія вимагатиме обов’язково носити маски для обличчя в аеропортах країни з 15 червня.

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