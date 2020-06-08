В Дании разрешили собираться группами до 50 человек, открыли спортзалы и бассейны

Дания объявила об очередном этапе ослабления карантинных мер, разрешив собираться группами до 50 человек, и открыть фитнес-центры и бассейны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Открытие спортивных залов и бассейнов следует соглашению, достигнутому политическими партиями Дании в субботу вечером в связи с так называемой "фазой 3" открытия страны.

"Многие люди скучали по своим спортивным и групповым увлечениям. К счастью, сейчас мы находимся в состоянии, когда риск заражения находится под таким контролем, что мы можем дать им разрешение открытие", - сказала министр культуры Джой Могенсен.

В воскресенье правительство Дании опубликовало новый набор руководящих принципов в отношении спорта на открытом воздухе и спортивных состязаний в помещении, а также других видов деятельности, которые позволят любительским командам по футболу и гандболу снова играть на соревнованиях.

Участники должны уделять особое внимание мытью рук и держать дистанцию, а в спорте, который включает "тяжелый выдох", игроки должны стараться держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

По возможности участники должны привезти свое оборудование. Если это невозможно (например, для мячей, используемых в гандболе), оборудование следует часто мыть.

Плавательные бассейны должны ограничивать количество пловцов, чтобы каждый мог иметь минимум 4 м2 воды для себя.

8 июля в Дании будут разрешены собрания групп численностью до 100 человек, а 8 августа их число увеличится до 200.

Напомним, в Дании будут обязательными маски для лица в аэропортах страны с 15 июня.