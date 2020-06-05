В аеропортах Данії маски для обличчя будуть обов’язковими з 15 червня

Данія вимагатиме обов’язково носити маски для обличчя в аеропортах країни з 15 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті данського органу авіаційних перевезень Dansk Luftfart.

У заяві наголошується, що рішення було прийнято на основі рекомендацій, опублікованих раніше Європейським агентством з авіаційної безпеки (EASA).

"Керівні принципи повинні бути запроваджені не пізніше 15 червня, що означає, серед іншого, що маски для обличчя повинні використовуватися протягом усього процесу поїздки і що протягом певного періоду часу тільки пасажири і персонал мають доступ до терміналів аеропорту", ​​- йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що деякі положення рекомендацій EASA будуть адаптовані до данських умов. Це стосується, наприклад, вимоги про соціальне дистанціювання, за якої буде дотримуватися загальна данська рекомендація 1 метр в нормальних ситуаціях.

"Сама EASA рекомендує адаптуватися до місцевих умов, де це має сенс. Керівні принципи є тимчасовими на час коронавірусної кризи", - йдеться в заяві.

В даний час Управління охорони здоров’я Данії не радить широкій громадськості носити маски для обличчя на публіці, стверджуючи, що їх переваги є недоведеними і що це може спонукати людей не дотримуватися правил соціальної дистанції.

Нагадаємо, уряди Норвегії та Данії уклали угоду про дозвіл на туристичні поїздки для громадян двох країн з 15 червня.

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