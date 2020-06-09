У Польщі не виключають повернення частини карантинних обмежень у зв’язку з тим, що люди почали сприймати послаблення як завершення епідемії, але повторне "закриття" країни не розглядають.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський в інтерв’ю RMF24.

"У мене склалося враження, що поляки вже зовсім забули про те, що у нас триває епідемія…. Обмеження завжди можна повернути, і, звісно, ми розглядаємо такий сценарій. Але неможливо повернутися до повного локдауну, тому що люди, хворі на онкологію, серцево-судинні захворювання почнуть помирати [внаслідок несвоєчасного обстеження]… Наслідки для економіки також стали б смертельними", - зазначив міністр.

Читайте також Епідемія у Молдові: Кишинів готує додаткові місця через зростання кількості хворих

Лукаш Шумовський пояснив, що рекордне зростання кількості хворих у Польщі останніми днями зумовлене передусім масовим скринінгом працівників шахт, де виявили спалахи коронавірусу.

Він додав також, що поки не йде мова про те, аби зовсім закрити шахти через підвищений ризик інфікування.

"Думаю, епідемія поступово піде на спад. У нас багато воєводств, де не зареєстровано жодного випадку", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у Польщі вирішили від сьогодні припинити видобуток вугілля на 12 шахтах на три тижні через спалах коронавірусу у шахтарських районах країни.

Цими вихідними у Польщі було зареєстровано 1151 нових випадків зараження коронавірусом, в тому числі найбільшу кількість за один день за останні два місяці. Дві третини з цих нових випадків припадають на шахтарів і їхні родини, які працюють на шахті в Зофювці на півдні Польщі.

Слід зазначити, що розвиток епідемії в Україні часто порівнюють з польським сценарієм. В Україні в останній тиждень також спостерігається зростання нових випадків інфікування.

Читайте також: Від Бергамо до Вірменії: як послаблення карантину змінило епідемію в Європі.