В Польше не исключают возвращения части карантинных ограничений в связи с тем, что люди стали воспринимать ослабление как завершение эпидемии, но повторного "закрытия" страны не рассматривают.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский в интервью RMF24.

"У меня сложилось впечатление, что поляки уже совсем забыли о том, что у нас продолжается эпидемия... Ограничения всегда можно вернуть, и, конечно, мы рассматриваем такой сценарий. Но невозможно вернуться к полному локдауну, потому что люди, больные онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями начнут умирать [вследствие несвоевременного обследования]... Последствия для экономики тоже стали бы смертельными", - отметил министр.

Лукаш Шумовский пояснил, что рекордный рост количества больных в Польше в последние дни обусловлен прежде всего массовым скринингом работников шахт, где обнаружили вспышки коронавируса.

Он добавил также, что пока не идет речь о том, чтобы совсем закрыть шахты из-за повышенного риска инфицирования.

"Думаю, эпидемия постепенно пойдет на спад. У нас много воеводств, где не зарегистрировано ни одного случая", - отметил министр.

Напомним, в Польше решили с сегодняшнего дня прекратить добычу угля на 12 шахтах на три недели из-за вспышки коронавируса в шахтерских районах страны.

В эти выходные в Польше было зарегистрировано 1151 новых случаев заражения коронавируса, в том числе наибольшее количество за один день за последние два месяца. Две трети из этих новых случаев приходятся на шахтеров и их семьи, которые работают на шахте в Зофювце на юге Польши.

Следует отметить, что развитие эпидемии в Украине часто сравнивают с польским сценарием. В Украине в последнюю неделю также наблюдается рост новых случаев инфицирования.

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