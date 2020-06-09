В Росії кажуть, що президент Хорватії прибуде на парад у Москву

У посольстві РФ у Загребі заявили, що президент Хорватії Зоран Міланович планує приїхати на перенесений парад Перемоги у Москві 24 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сторінці російського диппредставництва у Twitter.

"За інформацією російського посольства, президент Республіки Хорватія Зоран Міланович має намір скористатися отриманим запрошенням і прибути на заходи до Москви" - йдеться у повідомленні.

По информации российского Посольства, Президент Республики Хорватии Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву 🇷🇺 🇭🇷 pic.twitter.com/qAb57dByzQ — VeleposlanstvoRusije (@RusEmbCro) June 9, 2020

Слід зазначити, що попередниця Мілановича на посаді Колінда Грабар-Кітарович неодноразово їздила до Москви і свого часу біла одним з небагатьох європейських лідерів, що зустрічався з Владіміром Путіним.

У Росії військовий парад на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні повинен був відбутися 9 травня, але його перенесли через епідемію коронавірусу.

За даними російських ЗМІ, свою присутність на московському параді підтвердили президенти Казахстану, Киргизстану, а також лідери невизнаних Південної Осетії і Абхазії.

Президент Молдови Ігор Додон також заявив про намір взяти участь у параді. Приїде також президент Сербії Александар Вучич.