В России говорят, что президент Хорватии прибудет на парад в Москву

В посольстве РФ в Загребе заявили, что президент Хорватии Зоран Миланович планирует приехать на перенесенный парад Победы в Москве 24 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на странице российского диппредставительства в Twitter.

"По информации российского посольства, президент Республики Хорватия Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву", - говорится в сообщении.

По информации российского Посольства, Президент Республики Хорватии Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву 🇷🇺 🇭🇷 pic.twitter.com/qAb57dByzQ — VeleposlanstvoRusije (@RusEmbCro) June 9, 2020

Следует отметить, что предшественница Милановича на посту Колинда Грабар-Китарович неоднократно ездила в Москву и в свое время белая одним из немногих европейских лидеров, встречавшимся с Владимиром Путиным.

В России военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавирус.

По данным российских СМИ, свое присутствие на московском параде подтвердили президенты Казахстана, Кыргызстана, а также лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Президент Молдовы Игорь Додон также заявил о намерении принять участие в параде.