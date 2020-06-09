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В России говорят, что президент Хорватии прибудет на парад в Москву

Вторник, 9 июня 2020, 13:23

В посольстве РФ в Загребе заявили, что президент Хорватии Зоран Миланович планирует приехать на перенесенный парад Победы в Москве 24 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на странице российского диппредставительства в Twitter.

"По информации российского посольства, президент Республики Хорватия Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что предшественница Милановича на посту Колинда Грабар-Китарович неоднократно ездила в Москву и в свое время белая одним из немногих европейских лидеров, встречавшимся с Владимиром Путиным.

В России военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавирус.

По данным российских СМИ, свое присутствие на московском параде подтвердили президенты Казахстана, Кыргызстана, а также лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Президент Молдовы Игорь Додон также заявил о намерении принять участие в параде.

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