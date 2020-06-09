Дитсадки і ТРЦ: в Румунії наступний етап послаблення карантину 

Президент Румунії Клаус Йоганніс анонсував подальшу хвилю послаблень коронавірусних обмежень у країні з 15 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.

З цього дня торгові центри, приватні дитячі садки, школи, тренажерні зали і басейни знову запрацюють після трьох місяців закриття. Однак ресторани і ігрові майданчики всередині торгових центрів залишаться зачиненими.

Приватні події просто неба за участю до 50 учасників будуть дозволені, а також у приміщеннях за участю не більше 20 учасників.

Носіння масок в приміщеннях і дотримання безпечної дистанції залишаться в дії.

Водночас Йоганніс висловився за продовження стану підвищеної готовності, який замінив надзвичайний стан, ще на 30 днів до середини липня.

"Ми бачимо, що кількість нових інфекцій істотно не зменшилась, тому нам потрібен цей режим, щоб продовжити боротьбу з вірусом", - прокоментував президент.

Читайте також В румунському місті відзначили Великдень із запізненням на понад місяць

Продовження стану готовності має схвалити парламент, де центристський уряд Румунії не має більшості.

В Румунії зафіксовано 20 749 випадків зараження COVID-19. З них 14 910 людей одужали та 1345 померли. За останні 24 години було зафіксовано 145 нових випадків.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан заплатив штраф в розмірі 617 євро за порушення коронавірусних обмежень, оскільки він був без маски і курив у приміщенні.

Читайте також: "Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС".