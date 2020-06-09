Детсады и ТРЦ: в Румынии следующий этап ослабления карантина

Президент Румынии Клаус Йоханнис анонсировал дальнейшую волну послаблений коронавирусных ограничений в стране с 15 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.

С этого дня торговые центры, частные детские сады, школы, тренажерные залы и бассейны снова заработают после трех месяцев закрытия. Однако рестораны и игровые площадки внутри торговых центров останутся закрытыми.

Частные события под открытым небом с участием до 50 участников будут разрешены, а также в помещениях с участием не более 20 участников.

Ношение масок в помещениях и соблюдение безопасной дистанции останутся в действии.

В то же время Йоханнис высказался за продолжение состояние повышенной готовности, которое заменило чрезвычайное положение, еще на 30 дней до середины июля.

"Мы видим, что число новых инфекций существенно не уменьшилось, поэтому нам нужен этот режим, чтобы продолжить борьбу с вирусом", - прокомментировал президент.

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Продолжение состояния готовности должен одобрить парламент, где центристское правительство Румынии не имеет большинства.

В Румынии зафиксировано 20 749 случаев заражения COVID-19. Из них 14 910 человек выздоровели и 1345 умерли. За последние 24 часа было зафиксировано 145 новых случаев.

Напомним, ранее премьер-министр Румынии Людовик Орбан заплатил штраф в размере 617 евро за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку он был без маски и курил в помещении.

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