Шмигаль і Фріланд поговорили про лібералізацію візового режиму і ЗВТ

Прем'єр України Денис Шмигаль у першій телефонній розмові з віцепрем'єркою Канади Христею Фріланд обговорив питання лібералізації візового режиму та розширення угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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"Радий знайомству та першій розмові з вірним другом України, віцепрем'єром Канади Христею Фріланд. Обговорили лібералізацію візового режиму України та Канади й розширення угоди про вільну торгівлю", - написав Шмигаль у своєму Twitter-каналі у вівторок.

Шмигаль подякував Канаді за послідовну підтримку України та відзначив важливість мати таких надійних партнерів.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба очікує, що найближчим часом Канада направить до України оціночну місію, яка визначить рівень відповідності України критеріям включення до списку "безвізових" країн.

Раніше приїзд до України спеціальної оцінювальної місії Департаменту імміграції Канади планувався на травень.