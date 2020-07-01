Канада продовжила заборону на в'їзд для іноземців до 31 липня

Влада Канади продовжила ще на один місяць повну заборону на поїздки всім мандрівникам, які не є громадянами Канади, постійними жителями країни або людьми, які в'їжджають з США з "істотних" причин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC News.

"Рішення, термін дії якого закінчується сьогодні ввечері, було продовжено до 31 липня з міркувань охорони громадського здоров’я", - заявила прессекретар Канадського агентства прикордонної служби Ребекка Парді.

Заборона була однією з низки надзвичайних заходів, введених 16 березня для запобігання поширенню COVID-19.

Документ забороняє більшості іноземних громадян в'їжджати в Канаду, якщо вони прибувають з іншої країни, крім США (існують обмежені винятки для льотного екіпажу, дипломатів і найближчих родичів громадян).

Деякі сезонні працівники, особи, які забезпечують догляд, і іноземні студенти також звільняються від обмежень на в'їзд.

Окремий наказ забороняє несуттєві поїздки між Канадою і США і діє до 21 липня. Згідно з документом, основні працівники, такі як далекобійники і працівники охорони здоров'я, можуть перетинати кордон.

Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам, і Канада входить до числа 15 країн з так званого "безпечного" списку.

Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

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