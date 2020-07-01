Канада продлила запрет на въезд для иностранцев до 31 июля

Власти Канады продлили еще на один месяц полный запрет на поездки всем путешественникам, которые не являются гражданами Канады, постоянными жителями страны или людьми, въезжающими из США по "существенным" причинам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC News.

"Решение, срок действия которого истекает сегодня вечером, было продлено до 31 июля по соображениям общественного здравоохранения", - заявила пресс-секретарь Канадского агентства пограничной службы Ребекка Парди.

Запрет был одной из ряда чрезвычайных мер, введенных 16 марта для предотвращения распространения COVID-19.

Он запрещает большинству иностранных граждан въезжать в Канаду, если они прибывают из другой страны, кроме США (существуют ограниченные исключения для летного экипажа, дипломатов и ближайших родственников граждан).

Некоторые сезонные работники, лица, обеспечивающие уход, и иностранные студенты также освобождаются от ограничений на въезд.

Отдельный приказ запрещает несущественные поездки между Канадой и США и действует до 21 июля. Согласно документу, основные работники, такие как дальнобойщики и работники здравоохранения, могут пересекать границу.

Напомним, Европейский союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам, и Канада входит в число 15 стран из так называемого "безопасного" списка.

Совет Евросоюза своим решением также разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.