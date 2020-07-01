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Шредер хоче контрсанкцій проти США через "Північний потік-2"

Середа, 1 липня 2020, 14:55

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер закликав до санкцій проти США у відповідь на намір Вашингтона розширити санкції щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Шредер 1 липня виступав на відкритих слуханнях в комітеті бундестагу Німеччини з економіки та енергетики, який розглядав проблему "Забезпечення суверенітету німецьких і європейських рішень в області енергетичної політики".

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Шредер, який є головою ради директорів компанії Nord Stream 2 AG,  оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2", був запрошений на слухання в якості експерта.

Під час слухань він відкинув закиди в тому, що "Північний потік-2" ставить під загрозу безпеку поставок Німеччини та Європи. 

Він також висловився за контрсанкціі ЄС проти США і виступив за те, щоб федеральний уряд Німеччини посилив тиск щодо цього питання на рівні Євросоюзу. 

"Я думаю, що це не спрацює без контрсанкцій", - сказав Шредер.

Нагадаємо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Він дає додаткові роз’яснення і розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року.

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