Шредер хочет контрсанкций против США за "Северный поток-2"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер призвал к санкциям против США в ответ на намерение Вашингтона расширить санкции в отношении "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Шредер 1 июля выступал на открытых слушаниях в комитете бундестага Германии по экономике и энергетике, который рассматривал проблему "Обеспечение суверенитета немецких и европейских решений в области энергетической политики".

Шредер, который является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства газопровода "Северный поток-2", был приглашен на слушания в качестве эксперта.

Во время слушаний он отверг упреки в том, что "Северный поток-2" ставит под угрозу безопасность поставок Германии и Европы.

Он также высказался за контрсанкции ЕС против США и выступил за то, чтобы федеральное правительство Германии усилило давление по этому вопросу на уровне Евросоюза.

"Я думаю, что это не сработает без контрсанкций", - сказал Шредер.

Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Он дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года.

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