Cенатори внесли санкції щодо "Північного потоку-2" в проєкт оборонного бюджету США

Сенатори США внесли санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік-2" у проєкт оборонного бюджету (National Defense Authorization Act) на 2020-2021 роки.

Як пише "Європейська правда", про це заявив сенатор-республіканець Стів Вомак.

"Путін хоче використовувати газопровід "Північний потік-2" як інструмент примусу. Він хоче підірвати позицію наших союзників в Україні та Польщі і збільшити залежність від російського газу. Я пишаюся тим, що став співавтором санкцій, спрямованих на припинення будівництва газопроводу, і аплодую Сенату за включення цього пріоритету в бюджет національної оборони", - написав Вомак.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA. — Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) June 30, 2020

Внесення санкцій в проєкт оборонного бюджету ініціювала та ж група сенаторів, що підготувала законопроєкт про їхнє розширення.

Нагадаємо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Він дає додаткові роз’яснення і розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року.

Для набуття чинності законопроєкт повинен бути схвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

Наприкінці минулого року президент Трамп схвалив санкції проти "Північного потоку-2", у зв’язку з якими швейцарсько-нідерландська компанія Allseas негайно припинила підводні роботи на трубопроводі.

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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