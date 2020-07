Cенатори внесли санкції щодо "Північного потоку-2" в проєкт оборонного бюджету США

Сенатори США внесли санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік-2" у проєкт оборонного бюджету (National Defense Authorization Act) на 2020-2021 роки.

Як пише "Європейська правда", про це заявив сенатор-республіканець Стів Вомак.

"Путін хоче використовувати газопровід "Північний потік-2" як інструмент примусу. Він хоче підірвати позицію наших союзників в Україні та Польщі і збільшити залежність від російського газу. Я пишаюся тим, що став співавтором санкцій, спрямованих на припинення будівництва газопроводу, і аплодую Сенату за включення цього пріоритету в бюджет національної оборони", - написав Вомак.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA.