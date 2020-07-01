Сенаторы внесли санкции по "Северному потоку-2" в проект оборонного бюджета США

Сенаторы США внесли санкции против проекта газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act) на 2020-2021 годы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил сенатор-республиканец Стив Вомак.

"Путин хочет использовать газопровод" Северный поток-2 "как инструмент принуждения. Он хочет подорвать позицию наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь тем, что стал соавтором санкций, направленных на прекращение строительства газопровода, и аплодирую Сенату за включение этого приоритета в бюджет национальной обороны", - написал Вомак.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA. — Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) June 30, 2020

Внесение санкций в проект оборонного бюджета инициировала та же группа сенаторов, которая подготовила законопроект об их расширении.

Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Он дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

В конце прошлого года президент Трамп одобрил санкции против "Северного потока-2", в связи с которыми швейцарско-нидерландская компания Allseas немедленно прекратила подводные работы на трубопроводе.

20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регуляциями ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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