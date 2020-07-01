Шведы начали путешествовать по стране почти столько же, как и до эпидемии

В Швеции мобильность населения внутри страны приблизилась к уровню, который наблюдался до начала эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на шведское Expressen, об этом свидетельствуют данные телекоммуникационной компании Telia.

После введения рекомендации властей избегать поездок, которое объявили в середине марта, мобильность внутри страны снизилась на 20% и оставалась на таком уровне до конца мая. На пасхальные выходные по отдельным популярным направлениям люди почти не путешествовали по сравнению с предыдущим годом: из Стокгольма в Готланд (также по данным Telia) приехали на 96% меньше людей, чем в прошлом году, а переезды из Мальмё в Стокгольм уменьшились на 85%.

С июня показатели начали понемногу расти и на прошлой неделе приблизились к уровню, который наблюдался до эпидемии. Одной из причин может быть отмена с 13 июня рекоммендации ограничить неважные путешествия внутри страны.

Особенно возросло количество поездок на Готланд - почти на 30% по сравнению с показателями предыдущей недели.

Меньше всего растет мобильность на севере страны.

За последние сутки в Швеции от коронавируса умерли 37 человек, увеличив общее количество умерших до 5370. Общее количество подтвержденных заражений в Швеции с 10,3 млн населения достигло 69 692 случаев.

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