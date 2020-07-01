Австрия начала широкое тестирование на коронавирус работников сферы туризма

С 1 июля все туристические работники в Австрии, контактирующие с гостями, могут добровольно пройти тестирование на Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vol.at.

Еженедельно планируется проводить 65000 ПЦР-тестов сотрудников туристической сферы. Федеральное правительство покроет все расходы и до конца года на это будет выделено до 150 млн евро.

Читайте также В Австрии – наибольшее число новых случаев коронавируса за два месяца

"Мы надеемся, что участие в тестировании примут как можно больше компаний, мы разработали программу максимально широко", - сказала министр по туризму Элизабет Кестингер.

Государство оплатит максимум один тест на одного сотрудника на неделю.

Цель состоит в том, чтобы около 70-80% компаний приняли участие в тестировании во время основного сезона. Таким образом туристическая Австрия пытается "обеспечить максимальную безопасность для гостей и их беззаботный отдых", сказала министр.

Напомним, Европейский союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который входят 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением также разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

Читайте также: На море в Европу: какие страны и когда будут впускать туристов из Украины