У Сербії третій вечір поспіль тривали акції протесту, цього разу – без заворушень

У четвер у Сербії продовжилися протести проти влади та анонсованого посилення карантину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Третій день протестів у Сербії проти чинної влади та анонсованих обмежувальних заходів щодо протидії коронавірусу пройшов без заворушень. Цього разу учасники влаштували "сидячу акцію" на вулицях і площах.

Фото: AFP

Протести відбувалися у столиці Белграді, також у Новому Саді, Враньє, Ніші, Крагуєваці, Чачаку, Зреняніні, Крушеваці і Кралєві.

Нагадаємо, в останні два дні у Белграді відбувалися масові протести зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.

Фото: AFP

У підсумку заходи з посилення карантину, ухвалені вчора, не передбачають комендантської години.

Водночас, будуть заборонені зібрання за участі більше 10 осіб. Кількість людей, які можуть знаходитися в одному приміщенні, обмежена – залежно від його площі.

Третій захід - обмежити робочий час приміщень з 9 години вечора до 6 години ранку. Для відкритих майданчиків і садів робочий час залишається з 11 години вечора до 6 години ранку.

Нагадаємо, з кінця червня епідеміологічна ситуація у Сербії суттєво погіршилася. За останніми даними, кількість активних випадків коронавірусу в Сербії становить 3339, 352 людини померли.

Лікарні в Белграді, на який припадає більшість заражень, вже заповнені, хворих на COVID-19 відправляють до медичних закладів за межами столиці.