В Сербии третий вечер подряд продолжались акции протеста, на этот раз - без беспорядков

В четверг в Сербии продолжились протесты против власти и анонсированного усиления карантина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

Третий день протестов в Сербии против действующей власти и анонсированных ограничительных мер по противодействию коронавирусу прошел без волнений. На этот раз участники устроили "сидячую акцию" на улицах и площадях.

Фото: AFP

Протесты проходили в столице Белграде, а также в Новом Саде, Вранье, Нише, Крагуеваце, Чачаке, Зренянине, Крушеваце и Кралеве.

Напомним, в последние два дня в Белграде проходили массовые протесты с попыткой штурма парламента после заявления президента об усилении карантина и введении комендантского часа.

Фото: AFP

В итоге меры по усилению карантина, принятые вчера, не предусматривают комендантского часа.

В то же время будут запрещены собрания с участием более 10 человек. Количество людей, которые могут находиться в одном помещении, ограничено - в зависимости от его площади.

Напомним, с конца июня эпидемическая ситуация в Сербии существенно ухудшилась. По последним данным, число активных случаев коронавируса в Сербии составляет 3339, 352 человека умерли.

Больницы в Белграде, на который приходится большинство заражений, уже заполнены, больных COVID-19 отправляют в медицинские учреждения за пределами столицы.