Британія виключила Сербію з переліку країн, з яких можливо в’їхати без самоізоляції

Велика Британія виключила Сербію з переліку країн, після прибуття з яких не потрібно 14 днів залишатися на самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Об’єднаний центр біологічної безпеки, разом з Центром громадського здоров’я Англії, оновили оцінки щодо ситуації з коронавірусом у Сербії, враховуючи останні дані. Відтак уряд вирішив виключити Сербію зі списку країн, після прибуття з яких до Англії пасажирам не обов’язково самоізолюватися", - цитує британський мовник речницю уряду.

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У цитаті йдеться про Англію, але для мандрівників, які прибувають із Сербії до Шотландії, самоізоляція також буд обов’язковою.

У списку країн, після прибуття з яких Британія тепер не вимагає 14 днів залишатися на карантині – 75 держав.

Останніми днями епідеміологічна ситуація у Сербії погіршилася: після суттєвого спаду кількості нових заражень у травні-червні, зараз в країні знову реєструють найбільші з квітня показники.

У Белграді у зв’язку з цим запровадили надзвичайний стан та від сьогодні повернули частину карантинних обмежень.

Уряд планував запровадити на наступні вихідні комендантську годину, але після масових протестів відмовився від цього задуму.